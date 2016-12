Glen Hansard e Hozier a sostegno dei senzatetto irlandesi

Lo scorso 20 dicembre diversi artisti e musicisti irlandesi hanno improvvisato un live all’Apollo House di Dublino a sostegno dei senzatetto irlandesi. Tra loro anche Glen Hansard - vincitore di un premio Oscar per la migliore canzone originale per il film Once - Hozier, Chris Dignam e la band Kodaline.

Great crowd today down at the Apollo Mission! @HSHIreland thank you all the Singers, Poets, Supporters, Volunteers, residents! pic.twitter.com/WALKsmBnUU — Glen Hansard (@Glen_Hansard) 20 dicembre 2016

l'occupazione cerca di portare all'attenzione nazionale e internazionale la situazione inaccettabile della presenza di tanti edifici vuoti mentre le persone sono senza casa.

Grazie a tutti per aver tirato fuori il meglio di loro e averci dato tutto quello che hanno: stiamo imparando chi siamo e dove vogliamo andare.

Abbiamo la dimostrazione che, lavorando tutti insieme, possiamo mettere fine al problema dei senza fissa dimora.

