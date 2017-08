E’ arrivato il nostro autobus elettrico

Il sistema di trasporto pubblico ha, nelle grandi città, alcune caratteristiche che depongono decisamente verso l'adozione massiccia di trazioni alternative come l' autobus elettrico. Le caratteristiche del trasporto pubblico urbano Gli autobus compiono ogni giorno un numero fisso, prestabilito, di chilometri: il tragitto è sempre quello. Facile programmare tempi di sosta e percorrenza. Si muovono in un ambito urbano spesso congestionato, con molto traffico. La marcia cittadina è caratterizzata da continue frenate ed accelerazioni. I vecchi autobus a gasolio I veicoli con motore a combustione parrebbero i più inadatti a sopportare questa routine. Hanno un'autonomia assolutamente esorbitante rispetto a quella necessaria. Ai semafori stanno con il motore acceso. Inquinano, emettono smog, veleni, CO2. E consumano molto di più proprio in accelerazione, quando il motore va su di giri. Gli autobus elettrici Sono la soluzione del futuro. Non necessitano di autonomie straordinarie perché i percorsi sono programmati e i consumi ampiamente controllabili. Frequenti accelerazioni e frenate sono ideali per un sistema elettrico, con enorme coppia e frenata rigenerativa. Non causano smog né emissioni inquinanti velenose. La progressione in accelerazione del motore elettrico è continua e non richiede meccanismi di cambio marcia, riducendo in prospettiva i costi di manutenzione. Gli autobus Proterra I due maggiori ostacoli all'acquisto di flotte di autobus elettrici sono stati, finora, il prezzo e il tempo di ricarica delle batterie. L'azienda startup Proterra sta lavorando per risolvere entrambi. Ha appena raccolto 30 milioni di dollari - di cui 6 della GM - per avviare la produzione di autobus elettrici di nuova concezione. L'apparato batterie è ridotto, per mantenere bassi costi e pesi, e si possono ricaricare in postazioni di ricarica rapida in soli 10 minuti. Appena sufficienti per consentire all'autista di stirarsi e sgranchirsi un po', al capolinea tra una tratta e l'altra. L'azienda di trasporto Ogni nuova tecnologia per il risparmio energetico è vitale per le aziende di trasporto. I prezzi del gasolio sono volatili, la materia prima in dieci anni ha avuto oscillazioni devastanti e imprevedibili. Secondo il CEO di Proterra, Jeff Granato, con questi autobus l'azienda di trasporto pubblico locale potrebbe totalizzare un risparmio intorno all'80% sui costi del combustibile. Ogni autobus Proterra può far risparmiare 600.000 dollari di gasolio nell'arco dei dodici anni della sua vita utile, oltre a quasi 100.000 in manutenzione e manodopera. Non è però ancora stato definito il prezzo del singolo autobus. L'elettricità per ricaricare gli autobus costa pochi centesimi al chilometro (in USA 18 centesimi di dollaro al miglio, contro il $1 al miglio dei veicoli Diesel). La ricarica così rapida è consentita dalle batterie al lithium titanate. Proterra sta studiando anche speciali stazioni di ricarica automatizzate. Così, l'autobus dovrebbe solo accostarsi a un braccio speciale che si connette al bus, mentre i passeggeri scendono o salgono dall'autobus. Al capolinea, sì. Dei vecchi autobus.