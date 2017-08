Le e-bike piacciono sempre di più agli italiani, lo spiega una ricerca Shimano

L'e-bike sta progressivamente entrando nei desideri degli italiani come vero mezzo di spostamento. Questa è la situazione descritta da una ricerca realizzata da OnePoll per Shimano, che sottolinea come la bicicletta a pedalata assistita abbia tutte le caratteristiche per ritagliarsi una bella fetta di mercato e un suo spazio su strada. Ottime sostitute sia della classica bici che di uno scooter, le e-bike sono ottime per evitare il traffico automobilistico, per affrontare con facilità lunghe distanze e percorsi in salita, per arrivare a lavoro meno sudati.