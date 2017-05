e.Go Life, l’utilitaria elettrica “indipendente” per tutte le tasche

Compatta, anzi compattissima, e a zero emissioni. La e.Go Life rappresenta ad oggi il progetto più concreto di city car elettrica “indipendente”, vale a dire nata fuori dalla sfera di controllo dei grandi costruttori. Una vettura che fa della convenienza economica il proprio fiore all’occhiello, dato che in Germania è già ordinabile con prezzi a partire da 15.900 euro. Una risposta alla crescente richiesta di veicoli a ridotto, quando non nullo impatto ambientale, accessibili a un vasto pubblico.

Stile italiano e tecnologia tedesca per la e.Go Life

La e.Go Life è super compatta, per occupare meno suolo

La leggerezza favorisce l’autonomia