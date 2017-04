Cos’è la certificazione etica per le aziende

Si comincia a parlare sempre più spesso di responsabilità sociale e di sostenibilità socio-ambientale per quanto riguarda le aziende.

È vero che il mercato inizia a sensibilizzarsi in questa direzione?

Le imprese oggi agiscono in un contesto sempre più esigente in termini qualitativi e che richiede una maggior trasparenza nei comportamenti, e una grande attenzione all'efficacia e alla comunicazione. Per una impresa essere "socialmente responsabile" significa creare valore non solo per la proprietà stessa, ma anche e soprattutto per la comunità di riferimento. Il rispetto per l'ambiente, e più in generale l'attenzione verso i propri interlocutori interni ed esterni, diventano così obiettivi che trovano sempre più spazio nelle strategie e politiche aziendali. Per formalizzare i comportamenti etici e comunicare alla collettività le proprie politiche socio-ambientali, le imprese possono decidere di aderire a degli standard ben precisi.

Quando si parla di Certificazione Etica e Ambientale a cosa ci si riferisce?

Si fa riferimento all'impianto di sistemi gestionali finalizzati a tenere sotto controllo i processi e le procedure aziendali attraverso un sistema di indicatori che ne verificano l'efficienza e il miglioramento continuo. In particolare la Certificazione ISO 14000 riguarda l'ambiente e consente di valutare e analizzare gli impatti ambientali dei vari siti industriali. La Certificazione Etica SA8000 invece si occupa del rispetto dei diritti umani; consente così di diminuire gli sgradevoli e dannosi rischi di abusi quali lavoro minorile o coatto, discriminazione, salute e sicurezza sul lavoro sia in Italia che presso le sedi all'estero, anche laddove le leggi locali non prevedano regolamentazioni di tale natura.

In che cosa consiste la consulenza che Sernet fornisce alle imprese che intendono formalizzare, comunicare e certificare il proprio impegno nell'ambito socio-ambientale?

Sernet realizza progetti modulari che, a partire dalla definizione dei codici etici e di comportamento in maniera coerente col posizionamento e la visione strategica dell'azienda, arrivano fino alla predisposizione della documentazione, delle procedure e di tutti i passi metodologici propedeutici alla certificazione etica e/o ambientale. Attraverso una analisi iniziale, si individuano le aree di intervento e si disegna un progetto personalizzato per la singola impresa. LifeGate ha avviato il processo di certificazione etica della propria attività.

Come è avvenuto l'incontro tra Sernet e LifeGate e quali opportunità offrirà a LifeGate il raggiungimento di tale certificazione?

Sernet fornisce consulenza sui temi legati alla responsabilità socio-ambientale delle imprese, LifeGate fa di questi temi la sua propria essenza: lo sposalizio risulta naturale. Sernet mette a disposizione competenze e metodologie, affinché le buone pratiche adottate da LifeGate fino ad oggi e gli impegni per il futuro, vengano raccolti nel Codice Etico e nel Bilancio di Sostenibilità di prossima pubblicazione e sfocino nella conseguente certificazione etica SA8000. Onde rafforzare ulteriormente la sinergia tra Sernet e LifeGate, è stato sottoscritto un accordo di partnership che prevede il reciproco impegno nella diffusione dei principi etico-ambientali alle imprese, attraverso la realizzazione di progetti congiunti in tale ambito. Il tutto a partire dalla convinzione, fondata su numerose best practice nazionali e soprattutto internazionali, che il fare business in modo etico e socialmente responsabile sia non solo una necessità, ma soprattutto una opportunità di creazione di valore per le imprese.