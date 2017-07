E’ tutto olismo quel che luccica?

Regola fondamentale per l'operatore (medico o non medico) olistico è quello di avere una cultura non solo "scientifica" della salute, ma anche di essere in grado di andare oltre la malattia e la cura, con un vero approccio olistico alla persona. Non a caso, il cardiologo americano Bernard Lown, premio Nobel 1985, con il libro "l'Arte perduta di guarire", edito in Italia dalla Garzanti, ci ricorda che: "...un paziente è qualcosa di più della sua malattia" e che "Purtroppo oggi il processo di guarigione è sostituito dal trattamento, la cura è soppiantata dalla presa in carico e banali procedure tecnologiche prendono il sopravvento sull'arte di ascoltare. I medici non assistono più la persona, ma si occupano di parti biologiche frammentate che non funzionano più. Il più delle volte l'essere umano che soffre viene escluso dalla transazione."(....) "Per molti medici la tecnologia è diventata un sostegno sufficiente al colloquio con il paziente" (...) "Il declino del prestigio di cui godevano i medici è stato accelerato anche dall'incredibile arroganza che viene instillata negli studenti in medicina. Si insegna loro un modello medico riduttivo, in cui gli esseri umani sono considerati complesse macchine biochimiche"(...)"La pratica medica corrente si concentra sulle malattie acute o sulle emergenze ed è quasi del tutto indifferente alla prevenzione e alla difesa della salute". Gli stessi limiti e aridità della medicina scientifica-allopatica, si possono, purtroppo, riscontrare anche in quella naturale. Infatti, un agopuntore o un omeopata, se hanno una sterile e limitata formazione alla loro branca terapeutica, potranno affermare di far parte della medicina complementare, ma non certamente di essere medici olistici! Ciascuna materia, se acquisita in forma specifica e distaccata da un contesto più ampio, con metodologie lontane da un sistema di analisi e di terapie ad azione sinergica, non produrrà mai un buon operatore olistico della salute, anche se il processo di apprendimento è durato anni. Il pericolo più grave per lo screditamento della medicina olistica è, e rimane, il medico che si avvicina alle terapie naturali con uno spirito troppo settoriale, volendosi solo riqualificare professionalmente, cercando, ad esempio, di praticare l'omeopatia dopo aver fatto un piccolo corso di alcune decine di ore presso qualche casa farmaceutica omeopatica. In tal senso è auspicabile una riforma legislativa che ponga veramente freno alla presunzione che il poter indossare il camice bianco si possa fare di tutto e di più sulla pelle del cittadino, con una incredibile convinzione di onnipotenza.

Gabriele Bettoschi