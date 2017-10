L’Earth train di Neil Young parte da New York

Neil Young ha appena toccato l’Italia con quattro concerti in cui ha eseguito dal vivo anche brani contenuti in Earth, il suo ultimo disco dal vivo - ma non proprio dal vivo - uscito lo scorso giugno.

Novantotto minuti per tredici tracce che ho scritto lungo tutta la mia carriera e che parlano della nostra vita su questo meraviglioso pianeta che è la Terra (…) Il nostro regno animale è ben rappresentato tra tante forme di vita. Animali, insetti, uccelli e mammiferi possono diventare oggetto di ispirazione per dei brani meravigliosi.

In NYC, you can literally ride Neil Young's Earth Train. Any plans to bring this to Canada? pic.twitter.com/5yVDCBhwfx — CBC Radio 2 Drive (@CBCR2Drive) 21 luglio 2016