Earth Division: il nuovo Ep dei Mogwai

Il chitarrista Stuart Braithwaite e il bassista Dominic Aitchison si incontrano nel 1995 a un concerto a Glasgow. Quattro anni dopo formano la band con Martin Bulloch alla batteria e insieme faranno la storia di quello che viene definito il post-rock. Il loro disco di esordio, "Young team" del 1997, è considerato una vera e propria pietra miliare di un genere basato su lunghi brani quasi esclusivamente strumentali di suite morbide e dilatate alternate a improvvise esplosioni di suoni dirompenti. Dopo quel primo disco i Mogwai hanno prodotto 8 album, 8 Ep (compreso l'ulitmo) e 2 soundtracks, e pare proprio che ultimamente sentano la necessità di cambiare rotta. Il gruppo ha sì sempre avuto la capacità di scrivere delle vere e proprie "canzoni", strutturate come tali anche se mai banali. Ma già da "Hardcore will never die, but you will", loro ultimo disco, si è percepita la tendenza a volersi liberare del post-punk più tradizionale per virare verso composizioni di presa decisamente più immediata, quasi a voler strizzare l'occhio al più recente indie-rock. Ma "Earth Division", ottavo Ep, è un'altra cosa ancora. I quattro brani che lo compongono sono stati registrati per essere inseriti in "Hardcore Will Never Die", ma visto che si discostavano troppo dalle sonorità degli altri brani, il gruppo ha deciso di ricavarne un Ep. "Earth Division" abbandona, infatti, i riff delle chitarre per lasciare il posto a suoni orchestrali e a distorsioni elettroniche. Le atmosfere, poi, si fanno intimistiche, malinconiche come non mai, a tratti gotiche. Sembra che i Mogwai ancora una volta stiano sperimentando nuove vie, e non solo sonore a questo punto. Una cosa, però, è da dire: la matrice musicale di cui loro stessi sono stati i precursori, che ha contraddistinto un'epoca e che è stata fonte di ispirazione per molti altri artisti... è indelebile. Giudicate voi.