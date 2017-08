Le minacce non vengono mai da sole. C’è chi ha sfruttato ebola per vendere più carbone

Non è immaginazione. C’è chi ha sfruttato l’epidemia di Ebola per sponsorizzare il carbone. Peabody Energy, colosso statunitense del carbone con interessi minerari in tutto il mondo, durante una conferenza internazionale sul carbone ha presentato il legame tra carbone ed ebola per promuovere il proprio prodotto come una risposta alla devastante emergenza sanitaria in Africa. L’iniziativa di marketing era stata inserita in una più ampia strategia di sviluppo per riposizionare il carbone come “combustibile del 21esimo secolo” che può contribuire a risolvere la povertà globale. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che oltre 28mila persone l’anno scorso abbiano contratto l’ebola in un focolaio del virus in Africa occidentale e che i morti superino gli 11mila casi, anche se la stessa agenzia internazionale ritiene che il dato sia probabilmente sottostimato (settembre 2015).