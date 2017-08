Ecco le luci per bicicletta che comunicano con lo smartphone

Arrivano le luci per bicicletta che si controllano tramite una app per smartphone. Si chiamano Revolights Eclipse+ e promettono di cambiare i sistemi di illuminazione per biciclette nonché la sicurezza su strada. Revolights nasce allo scopo di avere una visibilità luminosa a 360 gradi, sia per indicare la presenza al buio della bicicletta, sia per indicare la svolta e la frenata.