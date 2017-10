Ecco cosa c’è nel motore di Impatto Zero

Di che si tratta? Si tratta di analizzare ogni dettaglio di ogni componente di un prodotto, dal momento in cui le materie prime vengono estratte, fino alla fine, cioè fino a quando il prodotto sarà smontato, disassemblato, buttato. E' lo studio del suo "ciclo di vita", Life Cycle, appunto, Assessment. LCA. I massimi esperti in Italia di LCA, Life Cycle Assessment, Gian Luca Baldo, con Massimo Marino e Stefano Rossi, hanno scritto un libro pubblicato da Edizioni Ambiente, interamente dedicato ai metodi per calcolare l'impatto ambientale di un prodotto, un'azienda, una persona, di qualunque cosa. Con quest'analisi, si capisce: - esattamente quanta energia è stata impiegata per fare qualunque cosa, quindi esattamente quanto è costato all'ambiente e quanto costerà smaltirlo; - anche come ridurre l'impatto. Tecnici e ingegneri prendono un progetto, diciamo di un telefono (tanto per fare uno dei primi esempi di LCA in Italia). Di ogni pezzo - il corpo in polimero, la gomma dei tasti, il circuito - si fa una valutazione del materiale di cui è fatto, della tecnologia necessaria per plasmarlo e, non ultimo, la valutazione della facilità o meno di riciclarlo, una volta esaurito il suo funzionamento. Il campo potenziale di applicazione della LCA - che oltre a essere una metodologia scientifica, è anche e soprattutto un'idea, portatrice di un messaggio - è ampio, dalla gestione di un'azienda a quella di un sistema socioeconomico nazionale. E' la base metodologica su cui Impatto Zero ha costruito il proprio successo. Eccolo, quindi, il "motore" di Impatto Zero.