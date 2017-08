Ecco l’eco2 , firmato Renault

Renault propone un approccio globale legato all'analisi degli effetti ambientali lungo tutto il ciclo di vita dell'auto, produzione, uso e smaltimento del veicolo compreso. Un' auto che rispetterà l'ambiente in tutte queste tre fasi otterrà il marchio eco2: una Renault eco2 uscirà da uno stabilimento certificato ISO 14001 (in cui si riduce l'impatto ambientale del processo produttivo), avrà emissioni di CO2 inferiori a 140 g/Km, oppure sarà alimentata da biocombustibili, avrà plastiche che per il 5% saranno riciclate e la stessa automobile a fine vita sarà riciclabile al 95%. Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte durante l'uso dell'auto Renault ha fatto le sue due scelte: prima di tutto downsizing ovvero, realizzare dei motori di cilindrata inferiore riducendo i consumi e le emissioni senza compromettere le prestazioni. Per questo c'è il ritorno sulla scena motoristica del turbo, vecchia conoscenza di casa, che riesce a far funzionare il motore nelle zone di maggior rendimento. Il benzina TCE 100 della nuova Twingo è un piccolo 1200 che però ha ben 100 CV, una coppia di 145 Nm degna di un 1.6, con consumi ridotti di 5,9l/100Km e 139 g/km di CO2. Un altro esempio di downsizing, questa volta con un motore a gasolio è il 1.5 dCi da 105 CV montato sulla Megane che ha delle emissioni di CO2 di 120 g/km, molto vicine a quelle di un?auto ibrida. La seconda soluzione proposta da Renault sono i biocombustibili. Non poteva essere altrimenti visto che in Francia grazie a nuove politiche energetiche stanno diventano una realtà. O così sembrava dovesse essere: entro fine anno erano previsti 500 distributori di biocombustibili di cui sette nella città di Parigi, ma amici francesi ci raccontano sottovoce che al momento i numeri sono molto lontani dagli obiettivi e fare il pieno bio è ancora molto complicato. Renault comunque continua nella sua strategia e oltre ad avere già in listino due veicoli commerciali a biodiesel, il Trafic e il Master B30 (vanno con una miscela di gasolio che contiene fino al 30% di biodiesel), in futuro anche la nuova Twingo avrà una versione B30. Alessandro Marchetti Tricamo