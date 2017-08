Il 21 agosto milioni di persone in America volgeranno gli occhi (opportunamente schermati) al cielo per osservare l’eclissi di sole. Nello stesso giorno i tecnici saranno impegnati ad analizzare i dati per capire cosa succede al sistema elettrico. Quella di lunedì sarà infatti la prima eclissi per testare la rete elettrica del Paese nell'era dell'energia solare.

