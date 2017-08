Eco ghiacciolo

Adoro la frutta estiva e spesso preparo dei rinfrescanti centrifugati per me o per gli amici. Un'alternativa molto più sana e dissetante di alcolici e superalcolici è anche l'eco ghiacciolo. Preparate un centrifugato di frutta di stagione (pesche, albicocche, susine, melone, anguria, ecc.). Se vi piace, unite anche un pezzetto di zenzero e qualche foglia di menta. Con la polpa di scarto del centrifugato preparate invece questi buonissimi ghiaccioli. Per dare la forma ai ghiaccioli potete usare gli appositi stampini oppure inventarvi forme nuove riciclando quello che avete in casa, come ad esempio contenitori dello yogurt, bicchieri biodegrabili, ecc. Come bastoncino si possono usare posate di legno usa e getta, che sono piccole e sottili e si trovano facilmente di legno Fsc. Il costo di realizzazione è inferiore a 1 euro e la lista degli ingredienti è davvero corta: frutta, zucchero di canna e menta….confrontatela con quella dalla maggiorparte dei ghiaccioli (per altro fosforescenti) in commercio. Preparando questi ghiaccioli risparmierete, eviterete di assumere additivi vari e soprattutto non sprecherete della preziosissima polpa di frutta. Ingredienti per 8 ghiaccioli La polpa di scarto di 4 bicchieri di centrifugato 2 cucchiaio di zucchero di canna Menta fresca Preparazione Portate a ebollizione un bicchiere d'acqua con 2 cucchiai di zucchero di canna grezzo. Lasciate bollire circa 5 minuti quindi spegnete il fuoco e lasciate intiepidire. Nel frattempo raccogliete la polpa di scarto dalla centrifuga e mettetela in una ciotola. Unite il succo di mezzo limone e lo sciroppo e mescolate. Mettete sul fondo degli stampini qualche fogliolina di menta quindi unite la polpa di frutta. Disponete i ghiaccioli in freezer e aspettate almeno 6 ore prima di consumarli.