Eco case galleggianti

FENNELL RESIDENCE [Portland, USA] Specializzato in architettura organica, Robert Oshatz ha scelto materiali naturali per progettare una struttura galleggiante ispirata all'acqua anche nel design: l'uso fantasioso di travi curve in legno lamellare evoca la poesia delle onde, mentre l'ampia facciata in vetro si spalanca sul paesaggio per abbracciare il fiume e incorniciare il tramonto. Le forme curvilinee regalano movimento agli spazi e migliorano l'esperienza del tempo, enfatizzando le variazioni della luce nel corso delle ore e delle stagioni. ECO FLOATING HOMES [Shepperton, Inghilterra] Semplici e armoniche come la campagna inglese, le Floating Homes uniscono design naturale, comfort e alta efficienza energetica. Le ampie vetrate affacciate sull'acqua consentono di sfruttare al massimo la luce naturale, mentre gli esterni in legno non trattato si integrano facilmente nel paesaggio. Ogni abitazione è energeticamente autonoma, incorporando solare termico, turbine eoliche e trattamento delle acque reflue con l'isolamento passivo offerto dai tetti verdi. HAUSBOOT AUF DEM EILBEKKANAL [Amburgo, Germania] Sognavano di vivere e lavorare lontano dalle strade trafficate di Amburgo, scivolando lungo il canale che attraversa come un'arteria verde il quartiere di Eilbek: lo studio Rost Niderehe li ha accontentati con un progetto che combina lo spirito libero di una barca con tutte le comodità di una tradizionale casa per famiglia. Lo dimostra la scelta dei materiali costruttivi, l'acciaio e il legno, ispirati rispettivamente all'architettura navale e civile. VILLA NÄCKROS [Kalmar, Svezia] Progettata per un privato e in seguito sviluppata in due diversi modelli su scala industriale, la struttura gode di una straordinaria stabilità, in grado di resistere al vento, alle onde e ai ghiacci invernali del Baltico. L'uso di tecniche costruttive all'avanguardia permette di coniugare un comfort abitativo invidiabile con un ampio utilizzo di materiali riciclabili. Il modello base riceve l'elettricità e l'acqua potabile dalla terraferma, ma può essere ridisegnato su richiesta per una maggiore autosufficienza energetica.