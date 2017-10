Eicma 2011. La selezione LifeGate

All'Eicma 2011 s'è visto un salone nel salone. The Green Planet, per il secondo anno consecutivo, ha ospitato realtà ormai consolidate nel mercato della nuova mobilità, ma non sono certo mancate curiosità e new entry.

La presentazione della streetbike elettrica all'Eicma 2011.

Le linee classiche del Govecs GO! S2.4

Foto ufficiali di Etropolis Bel Air.

L'Icity all'Eicma 2011.