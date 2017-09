Eco-sfida: “Challenge Bibendum”

Eco-sfida: "Challenge Bibendum" E' sicuramente la corsa automobilistica più pulita al mondo; possono infatti iscriversi solo vetture ad emissione zero. La terza edizione della gara si è svolta con un itinerario di circa 450 km che ha portato i veicoli dalla California al Nevada. Le soluzioni tecnologiche sono diverse ma hanno come comune denominatore il rispetto dell'ambiente. In gara hanno partecipato auto ad idrogeno, come la Ford H2, auto elettriche, auto ad energia solare, come la Honda Dream, auto a metano e ad altri carburanti alternativi. L'evento non ha sicuramente un valore sportivo ma rappresenta un'occasione, per le case automobilistiche e per i laboratori di ricerca indipendenti, di effettuare un test di affidabilità delle vetture. I veicoli elettrici hanno confermato anche in questa occasione, il loro grande limite di autonomia, che non li rende, purtroppo, competitivi commercialmente per le nostre esigenze di mobilità quotidiana. Le vetture ad energia solare rimarranno, probabilmente, soltanto dei prototipi in quanto, per garantirsi l'energia necessaria al moto devono essere leggere (massimo due persone senza alcun bagaglio) e la superficie totale della vettura deve essere ricoperta di pannelli fotovoltaici ad alto rendimento. Per quello che riguarda le auto ad idrogeno, l'inconveniente riguarda i problemi d'estrazione dell'idrogeno. La molecola H2 non si trova quasi mai in natura libera e la sua estrazione comporta in molti casi produzione di effetti inquinanti (esempio dal metano con produzione di CO2). Attualmente tutti coloro che pur non volendo partecipare al Challenge vogliono acquistare un'auto ecologica possono trovare sul mercato due auto ibride: Toyota Prius e Honda Insight (in Italia a partire da metà 2002). Si tratta di auto dotate di motori a funzionamento ibrido elettrico-benzina con un livello di emissioni molto ridotto. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it