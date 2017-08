Bio ed eco. Ecco come può diventare una scuola elementare

Si tratta di un esempio di intervento dove gli architetti non avevano molta libertà perchè il primo lotto della scuola, lo scavo e il progetto esecutivo per il secondo lotto esistevano già. Per questo lo studio A.P.E. di Milano è intervenuto soprattutto nella scelta dei materiali e nelle rifiniture, ma non nella composizione strutturale dell'edificio. Gli interventi tecnologici e costruttivi hanno portato a un miglioramento del microclima e a un risparmio energetico.