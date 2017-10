EcoBoost 1.0. Quando piccolo è meglio

"Downsizing", ridurre la taglia, è la parola d'ordine sulla quale Ford ha puntato la propria strategia per il futuro. La casa automobilistica americana è sicura che sia possibile costruire motori più piccoli, più ecologici e più economici, senza rinunciare a prestazioni e piacere di guida. E lo ha dimostrato. L'EcoBoost 1.0 a tre cilindri è stato eletto Motore Internazionale dell'Anno 2012, battendo diversi record su pista per quanto riguarda efficienza, consumi e velocità di punta. Progettato presso i centri tecnici Ford di Dunton, Inghilterrra, e Merkenich, Germania, viene costruito negli stabilimenti Ford di Craiova, Romania, e Colonia, Germania. Entro il 2015 l'azienda ne triplicherà la produzione, superando le 480.000 unità. Il blocco motore, non più grande di un foglio A4, sfrutta l'iniezione diretta permettendo di utilizzare al meglio la combustione della benzina, usandone quantità minori; il turbo garantisce al tre cilindri di rimanere reattivo e pronto anche ai più bassi regimi. Il collettore integrato nella testata permette di ridurre la temperatura dei gas di scarico, aumentando al contempo i giri motore performanti e la miscela aria-benzina. Realizzato in ghisa, invece che in alluminio come altri motori, raggiunge molto più velocemente le temperature ideali di utilizzo, permettendo un risparmio di carburante del 50%. "È difficile credere che un mille di cilindrata - dichiara Thomas Zenner, capo ingegnere di Ford - possa essere alla pari degli altri propulsori. Grazie all'iniezione diretta ha un'ottima accelerazione che piace sia agli amanti del motore a benzina, che agli affezionati del diesel". Parlando di consumi, l'EcoBoost si attesta sui 4,8 litri per 100 km, con emissioni di CO2 intorno ai 109 g/km, stando comunque attenti allo stile di guida. Le prestazioni di guida, la versatilità su diversi tracciati e tipi di traffico, la risposta all'accelerazione e le velocità raggiunte promettono di essere sorprendenti. In poche parole, piccolo è meglio.