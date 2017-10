Eco-efficienza in edilizia

L'intento è ripensare e migliorare la gestione degli immobili, sensibilizzando in particolare sugli aspetti energetici e di qualità dell'ambiente interno degli edifici per creare un'interazione armonica tra l'uomo, l'ambiente e la natura. Il riscaldamento degli edifici in cui viviamo è responsabile di una parte considerevole delle emissioni di Co2 nell'atmosfera (basti pensare che il settore edilizio, da solo, immette nell'atmosfera il 50% degli agenti inquinanti), ma non solo: il 50% delle risorse sottratte alla natura è destinato al settore edile che "ringrazia" e ricambia riversando nelle discariche il 50% dei rifiuti europei e, come se non bastasse, il 45% dell'energia prodotta in Europa serve a far funzionare il mondo dell'edilizia. Oggi in Italia vengono investiti decine di miliardi di euro per restaurare edifici che non tengono conto degli aspetti relativi al consumo energetico e la tendenza in atto è che sempre maggiori risorse saranno destinate al recupero edilizio piuttosto che alla costruzione di nuovi edifici. Queste considerazioni rendono l'idea di quanto sia importante oggi gestire le ristrutturazioni in modo "consapevole", ottimizzando cioè il budget a disposizione con gli aspetti di impatto ambientale. Conscia di questa opportunità, l'Unione Europea ha finanziato in passato un progetto internazionale proprio con la volontà di sensibilizzare alla problematica e offrire uno strumento concreto e di facile utilizzo per tutti gli attori del mondo dell'edilizia. Questo strumento è un software e il suo nome è EPIQR. EPIQR é un software per gli interventi di recupero edilizio che offre all'esperto la visione completa degli aspetti tecnici, economici e ambientali indispensabili per valutare diverse soluzioni di recupero. E' il primo strumento che propone il concetto della Eco-efficienza. Progettare in modo eco-efficiente significa saper trovare l'armonia tra benessere dell'uomo, economia ed ecologia, ottimizzando il rapporto costi/benefici di ogni progetto. Questa prospettiva rivoluziona gli schemi classici e dimostra che si possono sposare l'attenzione all'ambiente e all'uomo con la logica prettamente economica. Il sogno perseguito? Quello di superare le iniziative pilota di Svizzera e Germania, nazioni da sempre attente all'ambiente e che hanno già saputo introdurre EPIQR in iniziative concrete.