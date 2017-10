Ecologia profonda

Nell'impostazione di pensiero dell'ecologia profonda, la nostra specie non è particolarmente privilegiata. Gli esseri viventi e gli ecosistemi, come tutti gli elementi del Cosmo, hanno un valore in sé. Tutta la Natura ha un valore intrinseco e unitario, così come ha un valore in sé ogni sua componente, formatasi in un processo di miliardi di anni. La specie umana è una di queste componenti, uno dei rami dell'albero della Vita. Quindi, anziché parlare di "ambiente" come se la Natura fosse un palcoscenico delle azioni umane, si useranno espressioni come "il Complesso dei Viventi":