Edvard Munch: l’esistenza ferita

Edvard Munch (1863 - 1944), amico di Ibsen, Strindberg, Mallarmé, influenzato dall'Impressionismo e poi profondamente colpito da Van Gogh e Gauguin, può essere considerato l'anticipatore dell'Espressionismo: la grande corrente artistica germinata nei primi decenni del XX secolo, che tanta risonanza ebbe nell'arte figurativa europea. La sua produzione artistica si inserisce con straordinaria forza in quell' Europa, tra fine Ottocento e primo Novecento, caratterizzata da profonde accelerazioni tecnologiche ma anche dall'emergere della società di massa: disagio esistenziale, esistenza anonima e impersonale, crisi della razionalità, scoperta dell'inconscio con tutta la sua carica creativa, ma anche rivelatrice della malattia moderna: l'angoscia. La pittura di Munch vuole scavare nel "sottoscala" dell'uomo, nel profondo, per rappresentare il male di vivere: l'impotenza di fronte all'angoscia, alla morte, alla desolazione esistenziale. Valgano, per tutti, come esempi - oltre, naturalmente, al celebre Urlo o Grido -:1) Ansietà (1894), con i suoi colori violenti, il nero dei vestiti, gli sguardi spettrali, gravidi di angoscia di fronte alle ferite dell'esistenza. 2) La tempesta(1893), dove sconvolgimento atmosferico, travaglio interiore, esplosione dell'anima si coniugano drammaticamente nella disperazione. Ancora una volta il portarsi le mani alle orecchie - vedi anche Il grido e La madre morta e la bambina - viene a testimoniare quanto l'urlo che sale disperato da dentro sia più lancinante e sconvolgente di tutto ciò che proviene dall'esterno. Fabio Gabrielli