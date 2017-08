Sperimentazione sul the nero

La sperimentazione sul the nero effettuata da Joseph A. Vita, dell'università di Boston, e i risultati si possono leggere sulla rivista "Circulation". Cinquanta pazienti, tutti affetti da disturbi cardiaci, hanno bevuto quattro tazze di the nero al giorno per un periodo di circa un mese. Sottoposti ad un esame ad ultrasuoni, è risultato che le loro coronarie si erano dilatate, raggiungendo valori quasi normali. Tutto grazie ai flavonoidi contenuti nella bevanda, che non dev'essere associata né ad altri tipi di the né al vino rosso.