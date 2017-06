Placebo e effetto placebo, cosa sono e cosa significano

Attento esaminatore dell'effetto placebo sia da un punto di vista storico-rituale e sia, in un contesto più attuale, in rapporto ai test farmacologici e al rapporto del paziente con il medico, Patrick Lemoine nel suo ultimo libro definisce l'effetto placebo: una sostanza totalmente priva di principi attivi che a volte si rivela estremamente efficace. È il placebo, ciò che fa dubitare i medici e che costituisce oggi l'ultimo segno, l'ultima parte irrazionale in medicina. Secondo alcune indagini d'opinione ciò che un paziente richiede maggiormente a un medico è la capacità di essere cordiale, di capire, di rassicurare, di stabilire un legame interpersonale durante la visita. Indubbiamente la misteriosa potenza delle relazioni interumane gioca un ruolo importante nel rapporto terapeutico, agisce sull'efficacia del trattamento e interviene nel processo di guarigione..si tratta di un "qualcosa" che si somma o si sottrae all'azione farmacologica "vera" di un medicinale realmente attivo: è l'effetto placebo. L'esistenza e la potenza del fenomeno sono indiscutibili, ma le spiegazioni scientifiche sono ancora oggi avvolte dalla nebbia. Bisogna infatti riconoscere che non tutto è quantificabile, che certi risultati sfuggono alla scienza e che i medici e i malati a volte hanno comportamenti e atteggiamenti che non sono dettati esclusivamente dal rigore farmacologico, ma anche dalla speranza di risvegliare le forze interiori di guarigione. L'homo occidentalis condizionato a guarire sotto l'effetto dei farmaci è un chiaro esempio, un tipico di meccanismo placebo: quando un individuo si è "abituato" a guarire un sintomo con una data sostanza (anche farmacologicamente inerte), tenderà a riprodurre la guarigione ogni volta che ingerirà quella stessa sostanza. In generale, l'effetto placebo sfugge a una semplice predizione. I fattori che lo influenzano sono così numerosi che appare difficile, per non dire impossibile, riuscire a trovare il modo di classificare il tipo di malato più sensibile alla sua azione.

di Sonia Tarantola