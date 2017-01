Efficienza energetica. Da Enea la guida agli ecobonus 2015

È online la “Guida 2015” sui nuovi ecobonus e sulle scadenze per accedere alle detrazioni fiscali del 65 per cento, realizzata da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Efficienza energetica: da ENEA la ‘Guida 2015’ su nuovi ecobonus e scadenze per imprese e PA http://t.co/6ukRf5JDiH — ENEA Ufficio Stampa (@ENEAuffStampa) 16 Gennaio 2015

L'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, ovvero per le spese sostenute nei prossimi 12 mesi fino a un valore massimo di 60.000 euro; saranno detraibili le spese per tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, ed in generale le schermature. Inoltre, l'ecobonus del 65% è stato ampliato alle spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Le spese devono essere sostenute nei prossimi 12 mesi fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.