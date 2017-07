Efficienza energetica, Italia imbattibile in Europa

In Italia gli ecobonus per l’efficienza energetica hanno attivato un milione di interventi, equivalente a ai 9,5 miliardi negli ultimi tre anni, di cui 3,3 miliardi solo nel 2016. È quanto ha rilevato l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha presentato martedì 11 luglio a Roma il suo Sesto rapporto annuale sull’efficienza energetica. E nei prossimi anni, ci si attende una crescita delle risorse investite nel settore, come documenta un’altra ricerca realizzata dall’Energy&Strategy group della School of management del Politecnico di Milano.

14,2 milioni di interventi in poco meno di 20 anni

15mila diagnosi energetiche in azienda: un record europeo

L’Italia tra i Paesi leader in Europa per efficienza energetica

L’efficienza energetica crea occupazione

Maglia nera alla pubblica amministrazione

L’efficienza energetica è strategica per le aziende

La strada in salita degli edifici ad energia quasi zero in Italia