Eht… “qi”! Migliora il Qi per guarire il raffreddore

Il sistema respiratorio rappresenta un argomento delicato nella salute dei bambini. Soprattutto nella stagione autunnale, il raffreddore è in agguato e spesso non è sufficiente custodire la temperatura dell'ambiente per prevenirlo o fronteggiare l'aggressione dei numerosissimi virus che ne sono responsabili. Secondo l'antica Medicina Cinese, c'è una ragione precisa che giustifica questa fragilità tipica dei bambini: si dice infatti che il bambino "ha il Polmone soffice" ovvero che quest'organo (in medicina tradizionale cinese si usa citare al singolare anche gli organi doppi) non è ancora ben sviluppato. Soprattutto, proprio per questo motivo, il Polmone non fornisce ancora all'organismo sufficiente Wei Qi, o Energia Difensiva, la cui diffusione è compito specifico di quest'organo. Secondo la cosiddetta Legge dei 5 Elementi, durante l'infanzia il Polmone è anchesì poco nutrito dalla Milza, suo organo "madre" la quale, nel periodo della crescita, è sottoposta ad un lavoro incredibile essendo l'organo addetto alla 'trasformazione' del cibo in sostanze utili per lo sviluppo. Molti dei disturbi dei bambini, apparentemente legati agli organi della respirazione, dipendono infatti proprio dalla Milza o, meglio dagli organi dell'elemento terra, fra cui anche lo stomaco. Questa è la ragione per cui una alimentazione corretta, che sappia evitare le carenze quanto - e forse soprattutto - gli eccessi alimentari, costituisce già di per sé la prima medicina. L'autunno rappresenta inoltre la stagione in cui l'organo Polmone è più sensibile e più soggetto ad ammalarsi. Oltre alle semplici manovre di Tuina Pediatrico, la Medicina Tradizionale Cinese suggerisce l'inserimento, nella dieta del bambino colpito da raffreddore, di alimenti dalla natura tiepida o calda e di sapore dolce - piccante. L'energia calda o tiepida aumenta la temperatura corporea, mentre il sapore piccante (lo zenzero è il vegetale più idoneo a questo scopo, generalmente ben tollerato e gradito anche ai bambini) favorisce la traspirazione. La ricetta tradizionale per questa evenienza è costituita dalla cosiddetta zuppa di cipollotto e zenzero, atta a riscaldare il corpo e ad "aprire l'esterno", come si dice in gergo: il sapore leggermente piccante di questo tubero infatti è utilissimo per mobilizzare e "far circolare" l'energia stagnante, immobilizzata dal freddo. Lo zenzero fresco può anchesì essere combinato in un infuso con le scorze d'arancia essiccate che ne potenzieranno l'effetto. Loredana Filippi