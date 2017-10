Elementi tecnici dell’architettura bioecologica

I concetti bioclimatici e solari sono realizzati con tutta una serie di elementi architettonico-impiantistici attuati in tutti gli edifici. Infatti le coperture raggiungono, in certi casi, una pendenza di 45° ed in particolare le falde dei tetti si prolungano verso Nord a difesa dei freddi venti invernali. Pure a Nord sono ubicati i locali di servizio, comprendenti le cucine ed i ripostigli, ed anche i balconi vetrati che costituiscono spazi tampone, dal punto di vista energetico, e allo stesso tempo aumentano la superficie utilizzabile a seconda della stagione, essendo completamente apribili. Le facciate esposte alle intemperie e quelle a Nord sono rivestite da rampicanti sempreverdi, che assieme alle serre solari a Sud dei fabbricati, contribuiscono a ridurre il consumo energetico. Tutto il complesso è collegato al sistema di teleriscaldamento che fornisce calore per scopi all'intero quartiere "Waldhauser Ost" nel quale è ubicato anche l'insediamento di "Schafbruhl". Negli appartamenti il calore si distribuisce attraverso radiatori lineari, simili a battiscopa, che generano un clima salutare con un'ottimale grado di umidità e privo di polveri in sospensione. Questi radiatori sono applicati in alternativa al comune battiscopa; essi riscaldano la parete che a sua volta riemette radiazione termica simile a quella che riceviamo dal sole attraverso lo spazio. Particolare attenzione è stata riposta nella scelta e messa in opera dei materiali che sono tutti bioecocompatibili. Infatti si sono evitati prodotti che contenessero anche solo qualche componente tossico. In tal modo si determina all'interno degli edifici un clima sano e vitale.