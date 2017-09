Elettricità per le popolazioni rurali in Myanmar grazie al solare

In occasione dell'arrivo di Solar Impulse 2 in Myanmar, l'aereo solare che sta facendo il giro del mondo, la Abb e Pact annunciano una collaborazione per portare energia elettrica prodotta da fotovoltaico alle regioni rurali della nazione. Abb, uno degli sponsor del progetto e multinazionale presente in 100 Paesi, ha da poco aperto una filiale nel Paese e seguirà da vicino le attività dell'ong Pact, presente nella regione in più di 2000 villaggi e 30 cittadine.

L'arrivo di Solar Impulse 2 in Myanmar. Via solarimpulse.com