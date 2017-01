Elettrificazione di massa, nascono i primi sistemi prêt-à-porter

Cosa si aspettano gli automobilisti dalle auto elettriche del futuro? Maggiore autonomia, una superiore rapidità di ricarica e prezzi più contenuti. In estrema sintesi, una crescita nella fruibilità e accessibilità della mobilità a zero emissioni. Un trend che rivela come vi sia una rilevante percentuale di persone pronta ad abbandonare – o quantomeno a ridurre sensibilmente – il ricorso ai carburanti fossili in favore dell’alimentazione a batteria, ma bloccata dinanzi al grande passo da preoccupazioni che solo la ricerca tecnica è in grado di dissipare. Ricerca che, ora, sembra in procinto di fornire risposte molto concrete.

I modelli tradizionali possono diventare a ridotte emissioni

Bosch vuole accelerare il processo di elettrificazione

I sistemi terzi agevolano l’accesso alla mobilità sostenibile