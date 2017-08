Elicriso, tutto l’oro del sole

In Grecia e soprattutto a Roma il colore dei suoi capolini spingeva le persone ad intrecciarne corone per adornare le statue di Apollo ed Atena. Il nome elicriso infatti è composto da due parole greche che significano proprio "sole d'oro". Al di là del suo lato estetico, le proprietà terapeutiche dell'Helicrysum italicum - questo è il suo nome botanico - sono davvero molte e sono note e sfruttate già dai tempi antichi. Della pianta, che cresce spontanea nell'Europa mediterranea - in particolare in Italia, presso il mare e nei luoghi aridi - si utilizzano le sommità fiorite, ricche di oli essenziali, flavonoidi, acidi (tra cui l'acido caffeico). Nella Roma del XVII secolo, ad esempio, erano diffusi i fumenti con i "perpetuini", cioè i fiori essiccati dell'elicriso, che avevano la capacità di alleviare il senso di soffocamento dovuto all'eccessiva ingestione di cibo. Ora più spesso i principi attivi della pianta sono assunti tramite estratto fluido o in tintura madre: sono in generale utili nelle patologie che colpiscono l'apparato respiratorio, alleviano i sintomi del raffreddore, della tosse e della pertosse, migliorano i disturbi delle allergie. Assunto sotto forma di pomata o di oleolita, l'elicriso offre buoni risultati come antinfiammatorio, è un rimedio contro le ustioni e gli eritemi solari. In particolare, in dermatologia, può essere utile contro eczemi e psoriasi.