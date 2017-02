Capperi: proprietà della pianta, usi e conservazione

Il Capparis spinosa, dall'arabo Kabar, è una pianta perenne che vive tra i muri a secco. Appartiene alla famiglia delle Capparidaceae e al genere Capparis. Ha foglie tonde, e raffinati fiori appariscenti e odorosi dai petali bianchi con gli stami violacei. Il boccio è la parte che va raccolta e smerciata: si armonizza bene con primi e secondi piatti. I capperi costituiscono uno dei prodotti più apprezzati delle giardiniere di sottaceti, benché affogati nell'aceto perdano gusto e aroma. Del cappero parlano Dioscoride e Galeno. I due celebri medici - secondo l'antica sapienza - indicavano la pianta come energico diuretico, ottima contro il mal di denti, e persino contro le durezze della milza e i vermini dell' orecchio. I farmacologi moderni non si curano più di indagare sulle sue virtù. Tuttavia la letteratura officinale se ne interessa ancora, presentando la pianta come tonica, stimolante e aperitiva. Qualche medico ha riconosciuto al cappero proprietà digestive, tanto da rivendicare le qualità medicinali del vino di cappero, che si prepara facendo macerare a lungo 60 g di scorza in 2 l di buon vino rosso: se ne prende un bicchierino da liquore prima o dopo i pasti. Una curiosità: in veterinaria, il cappero è un buon vermifugo per cavalli. La specie prevalente - il Capparis spinosa - cresce su rocce vulcaniche anche se povere di calcare, e riesce a vivere in condizioni di limitatissime disponibilità d'acqua. Le radici penetrano i muri a secco in profondità, mantenendosi fresche. Con il sole cocente, il fiore chiude un ciclo vitale: ora i capperi sono in piena produzione. La raccolta avviene ogni 3 o 4 giorni, ed è piuttosto lenta e faticosa. I capperi vengono classificati a seconda della grandezza: i più piccoli sono pregiati. La coltura rappresenta una risorsa di prim'ordine per molti contadini eoliani che li vendono all'ingrosso o al dettaglio. Il prodotto proviene dalla vegetazione spontanea, in alcuni casi da coltura biologica. L'attecchimento non è facile. Il seme arriva nei crepacci con le formiche, e deve trovare un posto adatto per germogliare: l'umidità è necessaria alla crescita della radice. Secondo alcune credenze popolari, i semi non germinerebbero se non dopo esser passati dal sistema digerente degli uccelli. Per tentarne la coltivazione, si può ricorrere ai semenzai in vasi o cassette, da sistemare a distanza dal suolo e a ridosso di muri pieni di sabbia mescolata a calcinaccio polverizzato, e a terriccio vegetale maturo. Nel fondo, si distribuisce uno strato notevole di cocci frantumati o ghiaia. Si inumidiscono i semi in acqua per 24 ore, e si interrano a 2 o 3 cm di profondità. Una leggera annaffiatura completerà l'opera. I semenzai restano al coperto (vanno soprattutto protetti dalle piogge), sino a quando le piantine non avranno attecchito. Si semina preferibilmente in primavera inoltrata, e nel Mezzogiorno in autunno. Un cappereto - in buone condizioni di produttività - può durare trent'anni e più. La raccolta migliora di anno in anno. Chi desidera produrre capperi per uso domestico, non trovando condizioni idonee di clima e terreno, può ricorrere alla coltura in un vaso di circa 50 cm riparato dal freddo: si può esporre al sole e coprire la terra con paglia. I fiori nascono su rametti di un anno. La conservazione dei capperi è affidata al sale (resistono per anni), dopo l'appassimento per un giorno all'ombra. Francesca Colosi