Emanuele Taibi. Per le isole, le rinnovabili sono la soluzione

L'Irena, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, è un'organizzazione intergovernativa che dà assistenza ai paesi che stanno effettuando la transizione verso un futuro sostenibile. Emanuele Taibi, analista della transizione energetica nelle isole presso Irena, fa il punto sull’adozione di energia rinnovabile da parte delle isole di tutto il mondo, dai quadri normativi alle tecnologie stesse. Taibi è uno dei membri della giuria dei Greening the islands awards, i premi messi in palio dalla conferenza internazionale Greening the islands.