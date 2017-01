Emissioni auto reali e omologate, a settembre si ridurrà il divario

Lo scandalo denominato Dieselgate ha avuto inizio a settembre 2015 quando l’Epa, l’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente, ha rilevato come a bordo di oltre 500mila vetture appartenenti al Gruppo Volkswagen e commercializzate negli Stati Uniti venisse adottato un dispositivo in grado di riconoscere le procedure per il controllo delle emissioni, così da alterare temporaneamente i dati e, una volta superati i test, tornare a emettere ossidi d’azoto sino a quaranta volte superiori al consentito. A mettere l’Epa sulle tracce del costruttore tedesco è stato uno studio commissionato dall’International Council on Clean Transportation (Icct) – ente statunitense indipendente dedito all’analisi della sostenibilità dei trasporti – e basato sulle discrepanze tra le prove condotte in Europa in sede d’omologazione e quelle sul campo realizzate in America. Dopo aver scoperchiato il vaso di Pandora, ora l’istituto si spinge oltre, affermando provocatoriamente che le moderne vetture Diesel Euro 6 inquinano (in proporzione) di più rispetto a camion e autobus.

Ampio il divario tra emissioni reali e “in laboratorio”

Con il ciclo Nedc si rilevano le emissioni al banco

Emissioni reali grazie ai dispositivi montati sulle auto

La rivoluzione trasparente delle emissioni