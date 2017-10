Emulsioni per i veicoli a gasolio

L'emulsione è di norma composta da: 88% gasolio, 10% circa acqua demineralizzata e 2% circa di un additivo, che ha il compito di renderla stabile. L'utilizzo di questi prodotti, brevettati ormai da diverse industrie (il Gasolio Bianco è il più diffuso), comportano una riduzione delle temperature in camera di combustione ed una migliore combustione del gasolio stesso con conseguente aumento dei rendimenti energetici e miglioramento dei consumi specifici. La presenza di acqua e quindi di vapore acqueo produce una riduzione della temperatura nella fase di scoppio del ciclo e quindi la presenza degli ossidi di azoto (NOx) e del particolato in sospensione nei gas che vengono espulsi dalla camera di scoppio nella successiva fase di scarico del ciclo. Le riduzioni di NOx sono di circa il 15% per i motori più vecchi e del 10% per gli Euro 2; la CO è ridotta in un campo tra il 10 ed il 25%. Il problema più critico a livello ambientale del gasolio è il particolato. L'utilizzo di questi prodotti permette oltre alla riduzione del quantitativo totale di questo (20 - 40%), la possibilità di agire drasticamente sulla diminuzione del numero di particelle, microparticolato, che sono assorbibili dall'organismo umano. Nonostante la presenza del 10% di acqua, con 1,02 - 1,05 litri di emulsione si ha la stessa percorrenza in Km di un litro di gasolio, per cui si ha circa un risparmio netto di carburante del 5 - 8%. Questi dati sono confermati dalle esperienze dirette di applicazioni di emulsioni nei mezzi delle aziende di trasporto pubblico delle città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova e molte altre. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it