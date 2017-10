Riequilibrio Energetico per una casa in armonia

E' una forma di analisi e di armonizzazione degli ambienti, studiato e approfondito in questi ultimi venti anni con lo scopo di ricercare il mondo energetico nella sua varietà di manifestazioni, siano essi individui (umani, animali e vegetali) o ambienti. Ogni ecosistema è un organismo e unificando le nozioni del sapere scientifico odierno con le consapevolezze tradizionali è stato raggiunto un metodo di analisi, per mezzo del quale si può identificare il "corpo", come un complesso interagente di volumi energetici, più o meno disarmonizzati, che richiama le energie e le trasmuta. Il corpo dell'uomo, o quello di una città, o quello della stessa Terra, sono considerati un tutt'uno. Una visione simile a quella di C.G. Jung, che diceva che l'universo é un mondo macroscopico esterno che si riflette in un mondo microscopico interno. Così come nel Taoismo non esiste un confine tra interno dell'uomo ed esterno dell'ambiente, così anche i sintomi fisici di un malessere sono riconducibili all'eccesso o al difetto di un elemento dell'ambiente. Una volta identificato occorre indurre nell'ambiente qualcosa (e spesso si fa uso di acqua) che possa assorbirne l'eccesso o che vada a diffondere l'elemento mancante. Il riequilibrio può essere portato con l'apporto di elementi naturali che vanno a equilibrare ciò che è in disarmonia. Moltissimi sono gli elementi riequilibratori utilizzabili, ma le acque che sono in natura, per la loro capacità di assorbenza e di trasmutazione, sono il più valido aiuto per colui che si appresta a portare riequilibrio in un ambiente. Quando l'uomo e l'ambiente sono in equilibrio vi è la possibilità che la Terra e il Cielo siano in collegamento. Portando rispetto e amore alla Terra e consapevolezza e coscienza al Cielo l'uomo può ritrovare l'integrità del suo essere. Il Riequilibrio energetico Ambientale è una delle strade che conducono a quest'integrità. Gigi Capriolo