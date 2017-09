Energia alternative: la prima unità mobile per l’agricoltura

"E' nato il primo prototipo di unità mobile fotovoltaica

per la campagna che con 30 metri quadri di pannelli solari

telescopici trasforma la luce in energia per irrigare, conservare

frutta e latte, macinare e anche ventilare le stalle". Lo ha messo

in moto la Coldiretti in occasione dell'incontro "Meno Smog in

città con l'energia verde in campagna" nel corso del quale

sono state illustrate le principali caratteristiche delle diverse

fonti rinnovabili.

La macchina innovativa - precisa la Coldiretti - è nata

con la collaborazione dell'Eni tecnologie e genera energia che

può essere trasformata in corrente alternata, inoltre essa

può essere immessa nella rete elettrica di distribuzione

(sistemi connessi in rete) o stoccata in apposite batterie di

accumulo dalle quali viene prelevata al momento del fabbisogno.

L'energia fotovoltaica - precisa la Coldiretti - ha il vantaggio di

generare energia elettrica nel punto di consumo; contribuisce a

ridurre l'inquinamento da anidride carbonica (1 KWh - chilowattora-

fotovoltaico evita l'emissione di oltre mezzo chilo di CO2); riduce

i carichi nella rete elettrica; l'impianto è modulare,

quindi può essere dimensionato a seconda dei bisogni, ha

bassi costi di manutenzione ed una durata superiore ai 30 anni.

Dalla luce, dalle colture agricole destinate a biocarburanti e

dalle biomasse ottenute con coltivazioni, scarti agricoli e

forestali è dunque possibile produrre energia rinnovabile in

campagna necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati dal

Protocollo di Kyoto.

La produzione di energia elettrica con il fotovoltaico permette

un consistente risparmio di combustibili fossili: per ogni KWh

ottenuto si risparmiano 222 grammi di gasolio impiegato nelle

centrali termoelettriche e quindi si evita l'emissione in atmosfera

di 0,79 kg di CO2. L'installazione di pannelli solari sul tetto di

una stalla può garantire la disponibilità di energia

elettrica per il consumo di una intera famiglia. Ma nonostante in

Italia, rispetto alla Germania, si abbiano potenziali solari doppi

o tripli rispetto a quelli tedeschi. in tutto il territorio

nazionale sono stati installati pannelli solo per 1 MW di potenza,

contro gli 81 della Germania e i 135 del Giappone. Una alternativa

è rappresentata - continua la Coldiretti - dall'utilizzo

delle biomasse...

...che consentono di produrre energia dal riciclaggio di prodotti

naturali come i residui di lavorazione del legno e che, per

tecnologia di utilizzo, sono più simili ai combustibili

fossili tradizionali ma non comportano nessun incremento in

atmosfera di anidride carbonica. Una opportunità resa

possibile in Italia dalla disponibilità di superfici

boschive che - precisa la Coldiretti - potrebbe permettere in

alcune aree del territorio montano un utilizzo sostenibile delle

risorse locali e rappresentare con la raccolta del legno una forma

di integrazione del reddito delle imprese contro lo spopolamento e

i rischi di incendio. Da un ettaro di canna comune delle aree

golenali - conclude la Coldiretti - è possibile produrre

biomasse sufficienti a scaldare tre appartamenti di 100 mq o

energia elettrica per le esigenze di una intera famiglia. I

biocarburanti come l'etanolo e il biodiesel sono ottenuti a partire

dai cereali, dalle barbabietole o da sottoprodotti della

distillazione del vino e dalla colza o dal girasole, che vengono

aggiunti alla benzina o al diesel in una percentuale variabile fino

al 30% e consentono - continua la Coldiretti - una riduzione delle

emissioni di gas a effetto serra del 70% in media. In particolare

con il biodiesel ottenuto da coltivazioni come il colza e il

girasole è possibile ridurre dell'80 per cento le emissioni

di idrocarburi e policiclici aromatici e del 50 per cento quelli di

particolato e polveri sottili, principali responsabili dello smog

in città, ma anche contribuire al raggiungimento degli

obiettivi del protocollo di Kyoto con la riduzione di circa 2,5

chilogrammi di anidride carbonica per ogni chilogrammo utilizzato.

ll bioetanolo - spiega la Coldiretti - viene prodotto tramite

processi di fermentazione e distillazione di materiali zuccherini,

amidacei o sottoprodotti come cereali, barbabietola da zucchero e

prodotti della distillazione del vino e può essere aggiunto

alla normale benzina in percentuali del 2%. Una scelta fatta con

decisione dalla Francia che - precisa la Coldiretti - ha annunciato

di voler triplicare la propria capacità di produzione dei

biocarburanti, già molto più elevata di quella

italiana, con la coltivazione entro il 2007 di un milione di ettari

di terreno (cento volte superiore ai circa diecimila ettari

coltivati attualmente in Italia). Con la coltivazione di 350.000

ettari di colza e girasole, in grado di produrre 0,85

tonnellate/ettaro di biodiesel puro e possibile ottenere 300.000

tonnellate di biodiesel che integrate nel carburante al 5% sono in

grado di garantire ad oltre 3 milioni di auto, in Italia,

l'autonomia per un intero anno (20.000 km).