Gli energy citizens produrranno metà dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2050

Entro il 2050, il 50 per cento della popolazione europea potrebbe essere in grado di coprire il 45 per cento della domanda di energia, attraverso le fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo. 264 milioni di persone che diveranno energy citizens, ovvero produttori di energia e gestori della propria domanda.

I numeri del rapporto

Le potenzialità in Italia degli energy citizens