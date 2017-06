Energy storage, la seconda vita delle batterie delle auto elettriche

Le batterie esauste delle auto elettriche non sono un problema; anzi costituiscono una risorsa. Parola di Renault che, seguendo una linea già tracciata da altri costruttori, ad esempio Nissan, Bmw e smart, sostiene la possibilità di rigenerare gli accumulatori e sfruttarli in ambito domestico, trasformando ogni casa in una mini centrale di produzione e stoccaggio d’energia rinnovabile. Così facendo, le celle ordinariamente destinate allo smaltimento possono godere di un ciclo di vita prolungato di almeno quindici anni.

Anche Daimler punta sulle batterie esauste

Le batterie auto alla base di un sistema energetico virtuoso

Per l’home storage, le batterie “vecchie” vanno bene