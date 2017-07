In Engadina tra i ghiacciai e il cielo

Per chi, anche d'estate, si sente a suo agio tra il bianco abbagliante e l'alito freddo dei ghiacciai, la meta da scegliere per trascorrere una vacanza indimenticabile è senza dubbio l'Engadina: in questa valle del Cantone dei Grigioni in Svizzera, infatti, ben 173 ghiacciai ricoprono una superficie di 40 kmq, pari al 6 per cento dell’Alta Engadina, e circondano le principali vette delle Alpi Orientali. Il più bello? In molti, quasi tutti, vi risponderebbero il ghiacciaio del Morteratsch, ma non trascurate nemmeno quelli di Roseg, Tschierva, Sella e Pers, ognuno in grado di regalarvi l'emozione di uno spettacolo naturale unico.

Sul sentiero glaciale del Morteratsch

Nell'universo di ghiaccio della Diavolezza

Escursioni e rifugi tra i ghiacciai