Stati Uniti: Trump apre alle esplorazioni petrolifere in Alaska, solo Eni risponde

Correva l’anno 2015 quando l’allora amministrazione americana guidata da Barack Obama decideva, per una somma di motivi, di sospendere le esplorazioni petrolifere battenti bandiera statunitense al Circolo polare artico. A quel tempo, la segretaria degli Interni Sally Jewell disse che la decisione era stata presa per via del calo del prezzo del petrolio sulle borse internazionali e delle pessime condizioni in cui le attività di esplorazione venivano condotte. Ma molte organizzazioni ambientaliste, Oceana in testa, si erano mostrate scettiche perché, nonostante la sospensione fosse un passo nella giusta direzione, non avrebbe significato la fine-fine delle trivellazioni artiche.

Trump chiama, Eni risponde

Shell e Chevron avevano gettato la spugna