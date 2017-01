Enti certificatori dei prodotti per la casa: quali sono e come si riconoscono

Districarsi tra gli enti certificatori dei prodotti ecologici non è sempre facile: sono tanti, diversi, spesso indicati solo con un logo; alcuni hanno solo valore nazionale, altri internazionale. Saperli interpretare è fondamentale, per essere davvero certi che quello che stiamo acquistando è un prodotto ecologico, realizzato a basso impatto sull'ambiente e con sostanze che non danneggiano la nostra salute.

Enti certificatori, quali sono

Ecocert

Icea

Aiab detergenza pulita

Ccpb

Ecolabel