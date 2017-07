Enzo Gragnaniello

Enzo Gragnaniello Il nuovo grande album di una delle voci più autorevoli del panorama musicale nazionale e, certamente, uno degli autori italiani più noti all'estero. Dopo centinaia di migliaia di copie vendute di "O mare e tu", canzone 'regalata' a Bocelli e Dulce Pontes e ai grandi successi di "Cu 'mme", cantata con il Murolo e l'indimenticabile Mia Martini e "Alberi" in coppia con Ornella Vanoni, Enzo Gragnaniello realizza un lavoro destinato a imporsi come uno degli imperdibili dell'anno. Con "L'Erba Cattiva", Gragnaniello amplifica la dimensione spirituale della sua musica, l'Essere emozione primigenia, concepita ed eseguita per entrare in contatto con la sfera più intima dell'ascoltatore, un richiamo preciso a quella parte di Anima che accende tutte l'Esistenze, la ricerca di un'etnia profonda, universale, lontanissima da ogni possibile forma di fraintendimento folkloristico o strumentale. Un richiamo ancestrale alla dignità di ogni Essere uomo nel suo Sentire autentico. Cantautore viscerale, poeta arrabbiato, autore sincero; specchio di desideri, ambizioni, dubbi e certezze di un uomo e del mare della sua terra: Napoli, luogo d'ispirazione, contraddizione e forza. Personalità sciamanica capace di sedurre più volte il palato fine del Premio Tenco (1986,1990), ma anche di conquistare il gusto popolare del festival di Sanremo (1996). Inizio concerto e diretta ore 22:50 L'ingresso per la serata con "Enzo Gragnaniello" presso Salumeria della Musica via Pasinetti 2 ang. Ripamonti - Milano di Lunedì 26 Novembre è gratuito. Si accede solo previa prenotazione scrivendo a [email protected] Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 22:15