Vento in poppa per l’eolico europeo, nel 2030 il 30% dell’energia potrebbe arrivare dal vento

Da qui al 2020 l’eolico in Europa registrerà una crescita media di 12,6 GW installati all’anno per un totale di circa 50 nuovi GW, che porteranno la capacità eolica cumulata a 204 GW. L’eolico potrà arrivare a soddisfare nel 2020 il 16,5 per cento della domanda elettrica europea, superando così l’idroelettrico e divenendo la prima fonte rinnovabile. Una crescita dovuta soprattutto allo sviluppo eolico in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna Olanda e Belgio, mentre l’Italia manca all’appello. È quanto riporta WindEurope, l’Associazione europea dell’eolico, che ha pubblicato due nuovi report “Outlook to 2020” e “Scenarios for 2030”.

With the right policies in place, wind energy could cover 29.6% of #EU's electricity demand by 2030: https://t.co/zokPoqnGA7 #WMO17 pic.twitter.com/TGSbw03LmA — WindEurope (@WindEurope) September 26, 2017

Scenari eolici al 2030

Italia fanalino di coda dell’eolico