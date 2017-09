Il sorpasso dell’eolico sull’idroelettrico. 13 GW di nuova potenza installata in Europa

Quasi 13 GW di nuova potenza installata nell'Europa a 28 (12,8 per l'esattezza). Il 44 per cento di tutte le installazioni allacciate alla rete nel 2015. Un vero e proprio record quello segnato dall'eolico, tanto da superare l'idroelettrico per potenza installata.

L'eolico alla conquista del mondo