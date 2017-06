Cos’è l’eolico offshore. L’energia del vento da turbine in mare aperto

“Impressionante”. È l’aggettivo usato dall’ente centrale delle industrie elettriche britanniche, la Central Electricity Generating Board – Cegb, per definire il potenziale dell’energia eolica offshore. Nel mondo, da anni, la nuova frontiera dell'energia eolica è il mare aperto, l'eolico offshore. Non per niente anche gli Stati Uniti hanno il loro parco eolico offshore. Si chiamano installazioni offshore le formazioni a stormo, a delta o a filari lineari, composte da decine di turbine eoliche impiantate al largo delle rive, in alto mare aperto. In un’ottica di sfruttamento su larga scala dell’energia dei venti, installare aerogeneratori in siti marini presenta enormi vantaggi, indiscutibilmente. In mare c’è spazio, tanto. C’è migliore quantità e qualità del vento, più continuo e più intenso. Nessun vincolo paesaggistico, nessuna remora visiva. A fronte di tutto ciò, ci sono costi di costruzione lievemente maggiori.

I primi impianti eolici offshore

Il parco eolico offshore più grande del mondo

L'eolico offshore in Italia

Caratteristiche, tecnologie e costi dell'eolico offshore

L'impatto ecologico dell'eolico offshore