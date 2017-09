Eolico. Il vantaggio

L'installazione e la produzione di energia eolica sta per raggiungere un costo tale da essere competitiva, anche economicamente, con l'energia generata dal gas naturale. Questo quanto dichiarato dalla American Wind Energy Association (Awea): "I costi dell'energia eolica negli ultimi due anni sono calati fino a cinque, sei centesimi [di dollaro] per chilowattora".

Nonostante il gas naturale sia meno inquinante rispetto ad altri combustibili fossili, bruciarlo è comunque sinonimo di CO2. Infatti, per usare il metano come fonte energetica bisogna prelevarlo dal sottosuolo, dove si accumula naturalmente, e anticiparne i tempi di trasformazione in anidride carbonica che, altrimenti, sarebbero molto più lunghi. Inoltre, il metano è più costoso, a livello globale, del carbone e questo sembra, a parità di costo, dare all'eolico una posizione di vantaggio.

Purtroppo, però, il passaggio non sembra ancora vicino, almeno negli Stati Uniti. Infatti, sempre secondo l'Awea "ora che è possibile competere anche economicamente con il gas naturale, c'è bisogno di politiche che investano nella diversificazione del portafoglio energetico, in modo da non dover fare eccessivo affidamento su un'unica fonte di energia".