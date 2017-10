Esplode il caso “obesi” negli Usa

Il Junk food (cibo spazzatura) trionfa, ma ora studi scientifici stanno accertando fenomeni di dipendenza causati da questi prodotti alimentari. Un fatto che sta provocando una crisi di rigetto. A New York si discute per creare la "fat tax" (tassa sul grasso), per i fast food e la pubblicità che li promuove. Ma si muove anche la gente. Associazioni di genitori fanno campagna contro le macchine automatiche nelle scuole. Nel mirino merendine e bibite gassate (piene di zuccheri e grassi), causa di molti problemi alimentari nei più giovani (specialmente il diabete). Anche grandi e medie imprese lanciano campagne di cultura alimentare tra i dipendenti per fargli capire i pericoli del cibo spazzatura, spesso utilizzato negli intervalli di pranzo. Le malattie dell'obesità sono in aumento vertiginoso e così anche i costi delle assicurazioni private, che in America sono il fulcro dell'assistenza sanitaria. Ma soprattutto si stanno movendo le lobby degli avvocati e le associazioni dei consumatori. La legge in America costringe le aziende in torto a indennità punitive con rimborsi in denaro spesso elevati. La sua efficacia è già stata provata sull'industria del tabacco. Aria di tempesta per i potenti fast food americani. La McDonald´s è già stata citata in giudizio da un gruppo di adolescenti newyorchesi obesi. E arrivano i primi segnali di svolta: l' annuncio di riduzione negli acquisti di carni da allevamenti che trattano antibiotici e l'inaugurazione di nuovi prodotti più "naturali". Se le ricerche scientifiche sul fast food confermeranno forme di "dipendenza" che renderanno certi cibi come le droghe o la nicotina delle sigarette, la situazione dovrebbe rapidamente cambiare. Quando su hamburger pollo fritto e patatine "made in Usa" vedremo scritto: "Questo cibo provoca obesità, malattie cardiache e diabete", oppure "Questo genere di alimento produce dipendenza", il cerchio si chiuderà. E' proprio come avvenne per la messa in guardia contro il cancro obbligatoria sui pacchetti di sigarette, sarà l'inizio di un ciclo virtuoso. Sarebbe una vittoria spettacolare per associazioni ambientaliste, consumatori salutisti e alter-global che da anni si battono negli Usa contro questo "inquinamento alimentare".

Francesco Aleo