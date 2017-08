Equitazione. “Voglio andare a cavallo”

Basti pensare che ci sono persone di oltre ottant'anni che montano a cavallo quotidianamente. Nemmeno l'aspetto agonistico risente di limitazioni. Se in alcuni sport prima si comincia meglio è, l'inizio precoce dell'attività equestre senz'altro avvantaggia molto ma non preclude nessuna possibilità di riuscita. Ci sono atleti di livello olimpico che hanno iniziato ad andare a cavallo oltre i trent'anni. Ma se desideri solo passare qualche ora in sella tanto per cominciare, cosa devi fare? Innanzitutto, come abbiamo detto prima, non preoccuparti né della tua età né della tua preparazione atletica. Cerca nella tua zona un centro ippico riconosciuto dalla federazione italiana sport equestri e vai a parlare con l'istruttore. Dovrai portare con te un certificato medico attestante lo stato di buona salute e la fotocopia del tesserino delle vaccinazioni. Il responsabile del centro attiverà la tessera della Sportass (la polizza assicurativa degli sportivi) che costa 40.000 lire. Per le prime lezioni (costo circa 25.000 lire all'ora), normalmente viene consigliato l'uso di stivali di gomma (anche da acqua vanno benissimo) e di un paio di pantaloni della tuta da ginnastica (i jeans, a causa delle cuciture all'interno della gamba non vanno bene). Il centro ippico di solito mette a disposizione dei caschetti (obbligatori) per chi comincia. Se poi ti piace e ti viene voglia di continuare, potrai acquistare un paio di stivali da equitazione (Lire 80.000), un paio di pantaloni (Lire 90.000) e un "cap" omologato (Lire 70.000). Alessandro Pellegrini Rivista "Il Mio Cavallo"