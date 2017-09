Equo e solidale, il punto sulla situazione

Le iniziative e il fermento intorno al mondo del Commercio Equo e Solidale crescono, di pari passo con la crescita della nostra sensibilità verso le questioni del Sud del Mondo, della dignità dei lavoratori, della cooperazione, del rispetto delle culture locali. E poi, spesso i prodotti equosolidali sono anche più... piacevoli degli omologhi. Il piacere che si ha aprendo una confezione di caffè equosolidale è nel sentirne l'aroma, sì, ma anche nell'immaginare, con le accurate descrizioni delle storie produttive sulle etichette dei prodotti TransFair, le comunità di lavoratori che, sul luogo d'origine, coltivano, raccolgono e producono il caffè in un ambiente, sociale e ambientale, più sano. L'esempio del caffè non è casuale. E' il prodotto simbolo dell'equo e solidale. Ma il suo buon primato è insidiato... Lo dicono gli ultimi dati di vendite equosolidali del terzo trimestre 2003, recentemente diffusi. L'incremento più consistente è quello delle banane - che si avviano a diventare il primo prodotto equosolidale, superando il primato storico del caffè! Merito del successo delle banane (a lotta integrata) nelle confezioni di cartone arancioni di una grande catena di distribuzione del nord Italia, di una nuova linea Solidal di un'altra grande catena, delle scelte di un distributore internazionale che ha inserito le banane bio ed eque nella propria private label "ScelgoBio"; e del marchio leader del biologico che ha recentemente sostituito tutte le banane con il prodotto equosolidale. Il succo d'arancia poi ha quasi raddoppiato, passando da un quantitativo commercializzato di 240.000 litri al risultato di quest'anno che si attesta sui 400.000 litri! Buone prospettive per gli ananas del Ghana, prodotto ancora "sperimentale" che progressivamente ha trovato posto nei super e negli iper del nord e centro Italia con una previsione di vendita nel 2003 di circa 20 tonnellate. E il 2004 sembra confermarsi all'insegna della frutta fresca se è vero che è previsto l'arrivo del mango e il rafforzamento dell'ananas sul mercato italiano, con un incremento del 45% sulle attuali vendite. Contando sull'inserimento e l'affermazione di altri comparti come il riso, i prodotti certificati equosolidale nel 2004 conosceranno un incremento del 50%. Stefano Carnazzi